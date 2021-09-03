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الولايات المتحدة: نحترم العلاقات الوثيقة مع تونس

08:52 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
الولايات المتحدة: نحترم العلاقات الوثيقة مع تونس

السفارة الأمريكية في تونس

تونس - (أ ش أ):

ذكرت السفارة الأمريكية في تونس، اليوم الجمعة، أنها تؤكد على احترامها للعلاقات الوثيقة بين تونس والولايات المتحدة.

وقالت السفارة، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الوفد الرسمي الذي التقى الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم 13 أغسطس الماضي، تكوّن من مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى ممثلين عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية.

هذا المحتوى من

السفارة الأمريكية في تونس تونس تويتر أمريكا

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