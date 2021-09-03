Masrawy logo white

إجلاء عشرات الأشخاص بعد اندلاع حريق في وسط مدينة تورينو الإيطالية

08:13 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
إجلاء عشرات الأشخاص بعد اندلاع حريق في وسط مدينة تورينو الإيطالية

الشرطة الإيطالية

تورينو - (د ب أ):

قام رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ اليوم الجمعة، بإجلاء عشرات الأشخاص في مدينة تورينو شمالي إيطاليا بعد اندلاع حريق في مبنى بوسط المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء الايطالية (أنسا) اليوم الجمعة، أنه تم نقل نحو 100 شخص في المبنى والمتاجر المحيطة به إلى بر الأمان .

واندلع الحريق في الطابق العلوي من المبنى القريب من محطة بورتا نوفا - وهي واحدة من أكبر محطات القطار في البلاد - في الصباح، حسبما كتبت فرقة الإطفاء في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وذكرت "أنسا" أنه تم علاج خمسة أشخاص ، من بينهم ضباط شرطة ، من الإصابات التي لحقت بهم .

ويخضع المبنى لأعمال تجديد. ولم يتضح على الفور سبب الحريق .

الشرطة الإيطالية إيطاليا حريق مدينة تورينو

الخبر التالى:

ارتفاع معدلات الفقر في لبنان إلى 82% من السكان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
303

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

289035

إجمالي الإصابات

16755

إجمالي الوفيات

240325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا