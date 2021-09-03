إجلاء عشرات الأشخاص بعد اندلاع حريق في وسط مدينة تورينو الإيطالية

تورينو - (د ب أ):

قام رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ اليوم الجمعة، بإجلاء عشرات الأشخاص في مدينة تورينو شمالي إيطاليا بعد اندلاع حريق في مبنى بوسط المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء الايطالية (أنسا) اليوم الجمعة، أنه تم نقل نحو 100 شخص في المبنى والمتاجر المحيطة به إلى بر الأمان .

واندلع الحريق في الطابق العلوي من المبنى القريب من محطة بورتا نوفا - وهي واحدة من أكبر محطات القطار في البلاد - في الصباح، حسبما كتبت فرقة الإطفاء في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وذكرت "أنسا" أنه تم علاج خمسة أشخاص ، من بينهم ضباط شرطة ، من الإصابات التي لحقت بهم .

ويخضع المبنى لأعمال تجديد. ولم يتضح على الفور سبب الحريق .