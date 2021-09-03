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دراسة: تدهور صحة الهولنديين الذهنية خلال جائحة كورونا

08:08 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
دراسة: تدهور صحة الهولنديين الذهنية خلال جائحة كورونا

فيروس كورونا

باريس - (د ب أ):

ارتفعت نسبة الهولنديين الذين يعانون من مشاكل في الصحة الذهنية خلال تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ بدء دراسة استقصائية على مستوى البلاد عن هذا الموضوع قبل 20 عاما.

وأعلنت وكالة الإحصاء الهولندية "سي بي إس" اليوم الجمعة، أن 15 % من السكان الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق شعروا بتوعك ذهني في النصف الأول من عام 2021.

وكان الوضع أسوأ بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما، الذين قال ربعهم إنهم يشعرون بمرض ذهني.

واستند الاستطلاع إلى أسئلة حول الحزن والعصبية والحرمان والهدوء والسعادة. وأجريت مقابلات مع حوالي 10 آلاف شخص.

وبالمقارنة مع الدراسات الاستقصائية التي أجريت عام 2019، تدهورت الصحة الذهنية للهولنديين بشكل كبير.

وفي عام 2020، قال ربع الخاضعين للدراسة إنهم يشعرون بالوحدة أكثر من ذي قبل. كما زادت مشاعر مثل الخوف والحزن والإجهاد أكثر مما كانت عليه قبل تفشي الجائحة.

فيروس كورونا باريس هولندا مشاكل الصحة الذهنية

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