Masrawy logo white

السفير الروسي لدى الجزائر يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

07:50 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
السفير الروسي لدى الجزائر يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

علم روسيا

موسكو - (أ ش أ):

أكد السفير الروسي لدى الجزائر إيجور بيليايف، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين وتتطور في كل المجالات.

وقال السفير الروسي -في تصريحات خاصة لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة- "لدينا مع الجزائر علاقات تقليدية جيدة تتطور في كل المجالات وخير دليل على ذلك هو زيارة نائب وزير الدفاع الجزائري لروسيا الاتحادية".

وأضاف "إنه جرت اليوم المرحلة النهائية لمنافسات الصديق المخلص في إطار الألعاب العسكرية الدولية واللافت أن هذه المرحلة احتضنتها الجزائر وهو ما نعتبره دليلا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين".

هذا المحتوى من

روسيا الجزائر إيجور بيليايف

الخبر التالى:

دراسة: تدهور صحة الهولنديين الذهنية خلال جائحة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
303

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

289035

إجمالي الإصابات

16755

إجمالي الوفيات

240325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا