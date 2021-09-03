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"محاولة مسلحة لتعطيل بناء سد النهضة".. والجيش الإثيوبي يصدر بيانا

07:49 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
"محاولة مسلحة لتعطيل بناء سد النهضة".. والجيش الإثيوبي يصدر بيانا

سد النهضة

وكالات:

أعلن الجيش الإثيوبي عن إحباطه محاولة لعناصر متحالفين مع "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، التسلل من أراضي السودان إلى المنطقة التي يقع فيها سد النهضة لتعطيل أعمال بنائه، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وقال منسق العمليات في المركز القيادي لمجموعة القوات المشتركة في منطقة متكل، العقيد سيفو إينغي، إن الجيش الإثيوبي أحبط هذا المخطط وقتل خلال العملية أكثر من 50 مسلحا وأصاب أكثر من 70 آخرين كانت بحوزتهم أسلحة خفيفة وثقيلة وألغام.

وقال المسؤول، حسب تصريحات منشورة على صفحة الجيش الإثيوبي في "فيسبوك"، إن "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" تكبدت هزيمة، وتوجه جزء كبير من قواتها إلى الشمال، مضيفا: "التحقوا بأعدائنا التاريخيين بغية محاولة تعطيل أعمال بناء سد النهضة، غير أنهم فشلوا".

ونشر الجيش صورا قيل إنها تظهر أسلحة تمت مصادرتها خلال العملية.

سد النهضة الجيش الإثيوبي إثيوبيا السودان

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