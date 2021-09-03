بريطانيا تسجل 42 ألفا و76 إصابة و121 وفاة جديدة بـ(كورونا)

لندن - (أ ش أ):

سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية 42 ألفا و76 إصابة و121 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس (كورونا) المستجد.

وأظهرت البيانات الحكومية -حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة- أن 40 ألفا وشخصين تلقوا جرعة أولى من اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19) خلال الفترة ذاتها، ما يرفع إجمالي الأشخاص الحاصلين على الجرعة الأولى في البلاد إلى 48 مليونًا و171 ألفًا و998 شخصا (أي ما يعادل نسبة 88.6 بالمائة من الأشخاص بالمملكة المتحدة التي تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر).

كما تلقى 119 ألفا و375 شخصًا جرعتهم الثانية خلال نفس الفترة، ما يعني أن 43 مليونًا و142 ألفًا و747 شخصا مطعمين بالكامل في الوقت الحالي (أي ما يعادل نسبة 79.4 بالمائة من الأشخاص التي تزيد أعمارهم عن الـ 16 عامًا)