ارتفاع الإصابات بكورونا في أمريكا بنسبة 4ر0% في 24 ساعة

واشنطن - (د ب أ):

زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 4ر0% في الأربع والعشرين ساعة الماضية حتى الساعة 57ر6 صباح اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك، مقارنة بالفترة نفسها قبل يوم لتصل إلى 6ر39 مليون إصابة ، حسبما أفادت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في عدد الإصابات على مستوى الولايات المتحدة متماشية والمتوسط اليومي للزيادة في الأسبوع الماضي عند 4ر0%.

وسجلت ولاية كاليفورنيا العدد الأكبر لحالات الإصابة المؤكدة، بعدد بلغ 39ر4 مليون إصابة، بزيادة بلغت 3ر0% عما كانت عليه قبل يوم.

وشهدت هاواي زيادة بنسبة 7ر1% في حالات الإصابة عما كانت عليه قبل يوم، ليصل إجمالي الإصابات إلى 65 ألفا و25 حالة.

وكانت ولاية تكساس صاحبة أعلى وفيات بالفيروس، بعدما سجلت 323 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ولا تقدم بعض الولايات الأمريكية أرقاما أو بيانات يومية عن إصابات ووفيات فيروس كورونا.