Masrawy logo white

البيت الأبيض يكلف مدير برنامج تطوير اللقاحات بحملة الاستعداد لمواجهة الأوبئة مستقبلا

05:46 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
البيت الأبيض يكلف مدير برنامج تطوير اللقاحات بحملة الاستعداد لمواجهة الأوبئة مستقبلا

البيت الأبيض

واشنطن - (د ب أ):

كلف البيت الأبيض الامريكي د.ماثيو هيبورن مدير برنامج تطوير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التابع للحكومة الأمريكية بتولي مهام منصب جديد يركز على الاستعداد لمواجهة الأوبئة في المستقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة، أن هيبورن، مدير برنامج تطوير لقاح كوفيد 19 لمجموعة تسريع التدابير المضادة، المعروفة سابقا باسم عملية "أوباريشان راب سبيد" ، يستعد لتولي المنصب الجديد في أول أكتوبر المقبل.

وقالت بلومبرج إن هيبورن سيركز على تطوير علاجات واختبارات اللقاحات للتصدي لتهديدات الأوبئة ورفع تقاريره مباشرة إلى مدير برنامج سياسات مكتب العلوم والتكنولوجيا إريك لاندر ، حسبما أفادت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها نظرا لأن تفاصيل عملية تعيين هيبورن لم تعلن بعد.

البيت الأبيض فيروس كورونا كوفيد-19 الحكومة الأمريكية

الخبر التالى:

ارتفاع الإصابات بكورونا في أمريكا بنسبة 4ر0% في 24 ساعة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
303

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

289035

إجمالي الإصابات

16755

إجمالي الوفيات

240325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا