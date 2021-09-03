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أمريكا: ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيضانات إلى 48 شخصًا

03:55 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
أمريكا: ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيضانات إلى 48 شخصًا

أرشيفية

واشنطن - أ ش أ

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيضانات العارمة التي اجتاحت شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، والناجمة عن إعصار "إيدا"، إلى 48 شخصًا على الأقل.

وذكر تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي، اليوم الجمعة، أن معظم الضحايا لقوا حتفهم في ولايتي "نيويورك" و"نيوجيرسي"، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن حالة الطوارىء في الولايتين من أجل تقديم المساعدات للمتضررين.

وأضاف التلفزيون أنه من المقرر أن يقوم بايدن، في وقت لاحق اليوم، بالتوجه إلى ولاية "لويزيانا" من أجل تفقد الأضرار التي خلفها إعصار "إيدا" بالولاية.

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