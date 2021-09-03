Masrawy logo white

سفير روسيا لدى كابول: موسكو تدعو إلى إيجاد حلي سلمي للوضع في بنجشير

03:43 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
سفير روسيا لدى كابول: موسكو تدعو إلى إيجاد حلي سلمي للوضع في بنجشير

دميتري بيسكوف

موسكو - أ ش أ

أعلن السفير الروسي لدى كابول، دميتري جيرنوف، أن بلاده بحثت الوضع في "بنجشير" مع حركة طالبان المحظورة في روسيا وأرسلت لها إشارات واضحة بضرورة الحل السلمي.

وقال جيرنوف في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة، ردا على سؤال عما إذا كان الجانب الروسي يحث طالبان على الحل السلمي في بنجشير: "بالطبع كانت لدينا مثل هذه اتصالات، وقد أوضحنا موقفنا جيدا".

وأضاف: " أن سبب التصعيد في بنجشير قد يكون المطالبات المبالغ فيها من قبل حركة المقاومة، بما فيها المطالب بحكم ذاتي لعدد من الأقاليم غير البشتونية"، مشيرا إلى أن حركة طالبان ترى أن هذا لا يتناسب مع نسبة السكان الطاجيك.

هذا المحتوى من

دميتري جيرنوف موسكو روسيا بنجشير حركة طالبان

الخبر التالى:

الخارجية الأمريكية تؤكد أهمية إعادة فتح مطار كابول

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
303

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

289035

إجمالي الإصابات

16755

إجمالي الوفيات

240325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا