سفير روسيا لدى كابول: موسكو تدعو إلى إيجاد حلي سلمي للوضع في بنجشير

موسكو - أ ش أ

أعلن السفير الروسي لدى كابول، دميتري جيرنوف، أن بلاده بحثت الوضع في "بنجشير" مع حركة طالبان المحظورة في روسيا وأرسلت لها إشارات واضحة بضرورة الحل السلمي.

وقال جيرنوف في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة، ردا على سؤال عما إذا كان الجانب الروسي يحث طالبان على الحل السلمي في بنجشير: "بالطبع كانت لدينا مثل هذه اتصالات، وقد أوضحنا موقفنا جيدا".

وأضاف: " أن سبب التصعيد في بنجشير قد يكون المطالبات المبالغ فيها من قبل حركة المقاومة، بما فيها المطالب بحكم ذاتي لعدد من الأقاليم غير البشتونية"، مشيرا إلى أن حركة طالبان ترى أن هذا لا يتناسب مع نسبة السكان الطاجيك.