وزير الخارجية الألماني يحذر من كارثة إنسانية في أفغانستان خلال فصل الشتاء

كراني (سلوفينيا) - (د ب أ):

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من خطر حدوث "كارثة إنسانية" في أفغانستان خلال فصل الشتاء المقبل.

وقال ماس عقب مشاورات مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي في سلوفينيا اليوم الجمعة إنه من أجل الحيلولة دون حدوث ذلك، يجب التحرك سريعا، موضحا أن إمكانيات تنفيذ ذلك تكمن في اتخاذ تدابير داعمة للاستقرار والتعاون الإنمائي.

وفي الوقت نفسه، حذر ماس طالبان من عدم الالتزام بالشروط الأساسية التي صاغها الاتحاد الأوروبي بناء على مبادرة فرنسية-ألمانية عقب استيلاء الحركة على مقاليد الأمور في أفغانستان.

وتتعلق هذه الشروط الأساسية، على سبيل المثال، بإلزام طالبان بإشراك قوى سياسية أخرى في الحكومة وضمان احترام حقوق الإنسان.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، دعا يوم الثلاثاء الماضي إلى إدخال المزيد من المعونات الغذائية والمساعدات الطبية للبلاد في ضوء الجفاف الشديد والشتاء القاسي الوشيك هناك.

وقال جوتيريش: "أطالب كافة الأطراف المعنية بتوفير وصول آمن ودون عوائق للمساعدات المنقذة للحياة والحافظة للحياة، وكذلك لجميع العاملين في المجال الإنساني - رجالا ونساء".