Masrawy logo white

البعثة الأممية في ليبيا تعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات في طرابلس

01:46 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
البعثة الأممية في ليبيا تعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات في طرابلس

البعثة الأممية في ليبيا

طرابلس - (د ب أ):

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاشتباكات المسلحة، بما في ذلك ما ورد عن إطلاق نار عشوائي في منطقة صلاح الدين، أحد الأحياء المكتظة بالسكان في طرابلس.

جاء ذلك في بيان للبعثة وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)اليوم الجمعة.

ودعت البعثة في البيان إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وناشدت جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وذكّرت جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية.

وبحسب البيان، دعت البعثة السلطات ذات الصلة كافة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المدنيين وفي ممارسة السيطرة على الوحدات التابعة لها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرار رقم 2570، بما في ذلك من خلال الشروع بشكل شامل ومفصل في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن بهدف وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.

تأتي هذه الاشتباكات فيما تسعى حكومة الوحدة الوطنية التي تسلمت السلطة في مارس الماضي إلى توحيد مؤسسات الدولة بما فيه العسكرية توطئة لاجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

البعثة الأممية ليبيا طرابلس الاشتباكات

الخبر التالى:

السعودية تؤكد لمجلس الأمن اتخاذها إجراءات للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
303

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

289035

إجمالي الإصابات

16755

إجمالي الوفيات

240325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر بتعاملات الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا