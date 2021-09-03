إسرائيل تعثر على حطام صاروخ سوري داخل أراضيها

تل أبيب - (د ب أ):

قال الجيش الإسرائيلي، إن وحدة إبطال مفعول المفرقعات بالشرطة الإسرائيلية عثرت على قطع من حطام صاروخ أرض-جو سوري (سام) في شمال تل أبيب صباح اليوم الجمعة.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان إطلاق صاروخ سوري صوب إسرائيل في الساعات الأولى من صباح الجمعة، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.

وأوضح البيان أن الصاروخ انفجر فوق البحر الأبيض المتوسط.

يأتي ذلك بعد إعلان سوريا التصدي لهجمات صاروخية إسرائيلية استهدفت محيط العاصمة السورية دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم.