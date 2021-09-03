سلطنة عمان تُعزى الولايات المتحدة فى ضحايا فيضانات إعصار إيدا

مسقط - أ ش أ

أعربت سلطنة عمان عن خالص تعازيها ومواستها للولايات المتحدة الأمريكية حكومة وشعبًا ولذوي الضحايا في الفيضانات الناجمة عن إعصار إيدا.

وقالت وزارة الخارجية العمانية فى بيان لها أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن السلطنة حكومة وشعبا تتقدم بخالص التعازى للولايات المتحدة فى ضحايا إعصار إيدا ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.