الهند: تسجيل 45 ألف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

نيودلهي - أ ش أ:

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة تسجيل 45 ألفا و352 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في انخفاض بنسبة 6ر3% عن الأعداد التي تم تسجيلها أمس الخميس.

وذكرت الوزارة - حسبما نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية - أنه تم تسجيل 366 حالة وفاة متأثرة بإصابتها بالفيروس خلال تلك الفترة.​