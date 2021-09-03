الهند: تسجيل 45 ألف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة
نيودلهي - أ ش أ:
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة تسجيل 45 ألفا و352 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في انخفاض بنسبة 6ر3% عن الأعداد التي تم تسجيلها أمس الخميس.
وذكرت الوزارة - حسبما نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية - أنه تم تسجيل 366 حالة وفاة متأثرة بإصابتها بالفيروس خلال تلك الفترة.
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