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بايدن يعلن الطوارئ في نيويورك ونيوجيرسي بسبب إعصار إيدا المدمر

07:56 ص الجمعة 03 سبتمبر 2021
بايدن يعلن الطوارئ في نيويورك ونيوجيرسي بسبب إعصار إيدا المدمر

جو بايدن

واشنطن - أ ش أ:

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطواريء في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي وأمر بتقديم مساعدات فيدرالية للمتضررين ومعالجة الدمار الذي خلفه إعصار "إيدا".

وذكر البيت الأبيض - في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - "أن الرئيس جو بايدن أعلن حالة الطواريء في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي ووجه بتقديم المساعدة الفيدرالية جراء الضرر الذي حل بسبب الإعصار"، مضيفا أن هذا الإعلان يخول وزارة الأمن الداخلي، الوكالة الفيدرالية لإدارة الطواريء (FEMA)، من أجل تنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث.

وكانت الفيضانات المفاجئة قد تسببت في مقتل 44 شخصا على الأقل في أربع ولايات شمالية شرقية، بما في ذلك نيوجيرسي، حيث تسبب إعصار إيدا في هطول أمطار غزيرة.​

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جو بايدن إعصار إيدا واشنطن ولاية نيوجيرسي

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