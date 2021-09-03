مواجهات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس (فيديو)

وكالات:

نقل موقع "العربية"، في نبأ عاجل، أن مواجهات مسلحة اندلعت بين "قوة دعم الاستقرار" و"اللواء 444" في العاصمة الليبية طرابلس.

كما أشارت بعض الصفحات الليبية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى هجوم على مقر "اللواء 444" التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية في منطقة صلاح الدين بالعاصمة، تم الرد عليه بالأسلحة الثقيلة.

وانتشرت مقاطع الفيديو التي وثقت الاشتباكات، التي لا تزال أسبابها غير معلومة، بينما أشار موقع "العربية" إلى تعزيزات عسكرية تتحرك نحو معسكر التكبالي بمنطقة صلاح الدين.