مقتل 16 شخصا إثر اصطدام حافلة بشاحنة في المكسيك

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

قتل 16 شخصا إثر اصطدام حافلة بشاحنة في بلدة جنرال بلوتاركو إلياس كاليس في ولاية سونورا قرب الحدود مع ولاية أريزونا الأمريكية.

وقال المدعي العام في ولاية سونورا في تغريدة عبر تويتر يوم الخميس إن 22 شخصا آخرين أصيبوا ستة منهم حالتهم خطيرة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحافلة اصطدمت في البداية بشاحنة كانت متوقفة على جانب الطريق، مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على الحافلة، ثم اصطدم بشاحنة أخرى في المسار المقابل.