Masrawy logo white

مقتل 16 شخصا إثر اصطدام حافلة بشاحنة في المكسيك

12:50 ص الجمعة 03 سبتمبر 2021
مقتل 16 شخصا إثر اصطدام حافلة بشاحنة في المكسيك

شرطة المكسيك

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

قتل 16 شخصا إثر اصطدام حافلة بشاحنة في بلدة جنرال بلوتاركو إلياس كاليس في ولاية سونورا قرب الحدود مع ولاية أريزونا الأمريكية.

وقال المدعي العام في ولاية سونورا في تغريدة عبر تويتر يوم الخميس إن 22 شخصا آخرين أصيبوا ستة منهم حالتهم خطيرة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحافلة اصطدمت في البداية بشاحنة كانت متوقفة على جانب الطريق، مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على الحافلة، ثم اصطدم بشاحنة أخرى في المسار المقابل.

شرطة المكسيك المكسيك ولاية سونورا ولاية أريزونا الأمريكية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
303

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

289035

إجمالي الإصابات

16755

إجمالي الوفيات

240325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -ارتفاع بمستوى جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا