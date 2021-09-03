فاوتشي: التطعيم بثلاث جرعات قد يصبح البرنامج القياسي بأمريكا لمواجهة كورونا

واشنطن - (د ب أ):

قال كبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض أنتوني فاوتشي اليوم الخميس إن تعاطي ثلاث جرعات من لقاح مضاد لفيروس كورونا قد يصبح برنامج التطعيم القياسي لمعظم الناس.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال فاوتشي إن دراسة في إسرائيل أظهرت تحسنا كبيرا في الوقاية بين الذين حصلوا على ثلاث جرعات من اللقاح الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتك، والذي يتم إعطاؤه بشكل طبيعي في جرعتين.

وقال إنه إذا دامت هذه المكاسب "فسيكون البرنامج الروتيني هو من ثلاث جرعات".

وأضاف فاوتشي أن مدة استمرارية الوقاية يجب أن يتم تأكيدها عندما يتم عرض البيانات على إدارة الغذاء والأدوية الأمريكية.

وتتعرض إدارة بايدن لانتقادات جراء خطة أُعلن عنها الشهر الماضي بتوفير جرعة ثالثة للأمريكيين بعد ثمانية أشهر من تلقيهم جرعتهم الثانية، على أن يبدأ ذلك في أواخر سبتمبر الجاري.

وقال بعض المنتقدين إن البيت الأبيض يستبق سلطات الصحة العامة والأدوية الأمريكية، التي لا يزال يتعين أن تعطي موافقتها.

ولا يزال خبراء الصحة غير متأكدين بشأن ما إذا كانت لقاحات كوفيد-19 سيتم إعطاؤها وفقا لجدول زمني منتظم ومتكرر مثل الجرعات المضادة السنوية للأنفلونزا.