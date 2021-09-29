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اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين لإجراءات كورونا في سلوفينيا

11:43 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين لإجراءات كورونا في سلوفينيا

الشرطة السلوفينية

ليوبليانا - (د ب أ)

استخدمت الشرطة السلوفينية الأربعاء، خراطيم المياه ضد آلاف المتظاهرين الذين يحتجون ضد القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا لإجبارهم على إخلاء أحد الطرق السريعة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن احتجاج اليوم الأربعاء هو الثالث من نوعه الذي يتحول إلى أعمال عنف منذ العام الماضي، والثاني منذ تولي سلوفينيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي.

يأتي ذلك بعد أن قررت الحكومة أنه يجب تطعيم موظفي القطاع العام أو إثبات إصابتهم بالفيروس في الأشهر الستة الماضية اعتبارا من أول أكتوبر المقبل أو أن يفقدوا وظائفهم.

الشرطة السلوفينية سلوفينيا فيروس كورونا الاتحاد الأوروبي

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