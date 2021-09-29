روسيا تصنف بوابة إلكترونية حقوقية "عميلاً أجنبيًا"

موسكو - (د ب أ)

أدرجت السلطات الروسية بوابة حقوقية إعلامية على سجل "العملاء الأجانب"، وهو التصنيف الذي أدى إلى توقف العديد من المؤسسات الإعلامية عن العمل.

وتم إدراج بوابة "أو في دي- إنفو" إلى القائمة، وفقا لبيان صادر عن وزارة العدل الروسية مساء اليوم الأربعاء. وتسجل البوابة عمليات الاعتقال التي تمت أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة وتقديم المساعدة القانونية.

وانتقدت "أو في دي- إنفو" هذه الخطوة باعتبارها "نوع من الضغط السياسي" في بيان على منصة تيليجرام للتواصل الاجتماعي.

كما تم تصنيف العديد من الصحفيين بأنهم "عملاء أجانب"، بما في ذلك مؤسس البوابة المستقلة "ميديازونا" وبيوتر فيرسيلوف ورئيس تحريرها سيرجي سميرنوف.

وكتبت كيرا يارمش، المتحدثة باسم المعارض السجين أليكسي نافالني، عبر تويتر أن قانون "العملاء الأجانب" أصبح "هراوة عالمية" يستخدمها الكرملين لمحاربة منتقديه.

وبموجب القانون المثير للجدل، يتعين على وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية في روسيا التسجيل كـ "عملاء أجانب" إذا تم تمويلها بأموال من الخارج، في خطوة بررتها موسكو باعتبارها حماية ضد التدخل السياسي في الشؤون الداخلية لروسيا.

ورغم ذلك، يقول النقاد إن القانون يصم الأفراد والمنظمات، وأنه يكاد يكون من المستحيل تلبية المتطلبات المنصوص عليها في القانون.