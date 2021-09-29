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"بتهم إبادة جماعية".. محكمة إسبانية تقضي بمثول زعيم البوليساريو الانفصالي للمحاكمة

11:04 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
"بتهم إبادة جماعية".. محكمة إسبانية تقضي بمثول زعيم البوليساريو الانفصالي للمحاكمة

رئيس الصحراء الغربية إبراهيم غالي

مدريد - (د ب أ)

قضت محكمة إسبانية بأن يمثل زعيم الصحراء الغربية الانفصالي إبراهيم غالي أمام المحاكمة في إسبانيا بتهم الإبادة الجماعية، وألغت حكما سابقا بإسقاط القضية.

وأمرت محكمة العدل الوطنية في مدريد اليوم الأربعاء بإعادة فتح القضية بسبب خطأ ارتكبه قاضي التحقيقات الذي أسقط التهم.

وقالت المحكمة إن القانون الجنائي ينص على تطبيق هذه العقوبات الصارمة لمثل تلك التهم الموجهة إلى غالي وإنه ما كان ينبغي أن يتم إصدار ذلك القرار بإسقاط القضية بإجراءات سريعة.

وتأتي الإجراءات من شكوى عام 2008 قدمتها منظمة حقوق الصحراء الغربية، المقربة من الحكومة المغربية، والتي تتهم غالي بالمسؤولية عن الإبادة الجماعية والإرهاب والتعذيب في حوادث متعددة مزعومة وقعت بين عامي 1975 و1990.

ويطالب المغرب بأجزاء كبيرة من الصحراء الغربية، بينما تقاتل حركة استقلال الصحراء الغربية (البوليساريو) بقيادة غالي من أجل استقلال الإقليم. ولا تعترف إسبانيا، التي حكمت الصحراء الغربية كقوة استعمارية حتى عام 1975، بمطالب المغرب في السيطرة على الصحراء الغربية.

إبراهيم غالي الصحراء الغربية محكمة اسبانية زعيم البوليساريو

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