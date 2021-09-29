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مجهولون يقتلون ناشطًا حقوقيًا من الروهينجا في مخيم لاجئين

10:58 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
مجهولون يقتلون ناشطًا حقوقيًا من الروهينجا في مخيم لاجئين

الروهينجا

دكا - (د ب أ)

قتل مهاجمون مجهولون ناشطا من النشطاء الحقوقيين يعيش في بنجلاديش بعدما فر من الاضطهاد في ميانمار قبل أربعة أعوام، حسبما قالت الشرطة اليوم الأربعاء.

وقال الشرطي نعيم الحق إن محب الله (50 عاما) رئيس جمعية اراكان روهينجا للسلام وحقوق الإنسان، توفي في المستشفى متأثرا بالجروح التي أصيب بها.

وقال الشرطي للصحفيين، نقلا عن إفادات شهود العيان، إن ما يتراوح بين أربعة وخمسة مهاجمين، كانت وجوههم مغطاة بشكل جزئي بأوشحة، أطلقوا النار على محب الله من مسافة قريبة عند كشك لبيع الشاي على جانب الطريق في مخيم لومباشيا للاجئين في منطقة كوكس بازار جنوب شرق بنجلاديش.

وقال "اخترقت ثلاث رصاصات صدره". وأضاف نعيم الحق إن الدافع وراء الهجوم غير واضح وأن الشرطة تحاول العثور على القتلة.

قتل ناشط مخيم الروهينجا بنجلاديش

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