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السودان يستقبل موجة جديدة من اللاجئين الإثيوبيين

10:19 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
السودان يستقبل موجة جديدة من اللاجئين الإثيوبيين

أرشيفية

السودان - (أ ش أ)

استقبلت منطقة باسندا بولاية القضارف شرق السودان، الحدودية مع أثيوبيا، اليوم الأربعاء، تدفقات كبيرة وجديدة من اللاجئين الإثيوبيين من قبائل "القُمُزْ" و"الكومنت" بإقليم الأمهرا الأثيوبي المحاذي للشريط الحدودي مع محلية باسندا، وقدرت أعدادهم بنحو 4 آلاف لاجئ، وفقا لوكالة السودان للأنباء "سونا".

وناشد المدير التنفيذي لمحلية باسندا مأمون الضو عبدالرحيم الجهات المختصة بالأمر، الإسراع في توفيق أوضاع اللاجئين من إيواء وإعاشة وكل ما من شأنه الدفع بالعمل الإنساني والصحي الذي يسهم في توفير العيش الكريم لهم.

وأكد عورة المنطقة وانعدام الخدمات الأساسية بها، داعيا منظمات الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدورها في تقديم الخدمات للاجئين.

هذا المحتوى من

Asha
اللاجئين الإثيوبيين السودان تيجراي آبي أحمد ولاية القضارف

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