الوزراء اللبناني يحيل ملف انفجار خزان وقود التليل للمجلس العدلي

بيروت - ( د ب أ )

أحال مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الأولى اليوم الأربعاء ملف إنفجار خزان الوقود في أغسطس الماضي في بلدة التليل شمالي لبنان إلى المجلس العدلي، وفوض لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية،أحال المجلس حادثة الانفجار الذي وقع في التليل إلى المجلس العدلي، كما فوّض لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزيري المالية والاقتصاد والتجارة وخبيرين يمثلان رئاسة الجمهورية.

ووافق مجلس الوزراء " على توصية المجلس الأعلى للدفاع بتمديد التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي، والمحافظة على الإجراءات والتدابير المتخذة لتنفيذ القرار.

وكلّف المجلس وزير المالية باستقراض مبلغ 100 مليون دولار لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لزيادة ساعات التغذية الكهربائية".

وشدد الرئيس عون خلال الجلسة "على أهمية أن تحظى الحكومة بثقة الناس والمجتمع الدولي بعد أن نالت ثقة مجلس النواب" معتبراً أن "هذا يقتضي العمل الجاد والسريع لتنفيذ البيان الوزاري وفق برنامج أولويات ينطلق من الأمور الحياتية والمعيشية للمواطن".

من جهته، اعتبر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "أن التحدي كبير أن نعمل لنيل ثقة الناس، وهذا يتحقق إذا كنا فريق عمل واحد ومتضامن".

يذكر أن خزاناً للوقود كان قد انفجر في 15 أغسطس الماضي في بلدة التليل في عكار شمال لبنان، بعد أن كان الجيش اللبناني قد صادره لتوزيع ما بداخله على المواطنين. وأدى الانفجار إلى مقتل وجرح عشرات الأشخاص بينهم عسكريين.