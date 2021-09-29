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فرنسا: رفض المملكة المتحدة منح تصاريح الصيد ينتهك اتفاق بريكست

09:09 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
فرنسا: رفض المملكة المتحدة منح تصاريح الصيد ينتهك اتفاق بريكست

بريطانيا و الاتحاد الأوروبي

باريس - (د ب أ)

حذرت فرنسا من انتهاك المملكة المتحدة لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بعد أن منعت عدة قوارب صيد صغيرة تابعة للاتحاد الأوروبي من دخول مياهها الإقليمية، مما أدى إلى تصعيد التوترات الدبلوماسية بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت وزيرة شؤون البحار الفرنسية أنيك جيراردين في بيان في وقت متأخر من أمس الثلاثاء "إنه رفض جديد من قبل البريطانيين لتنفيذ شروط اتفاق بريكست رغم كل العمل الذي قمنا به معا. لا ينبغي أن يتخذ البريطانيون الصيد الفرنسي رهينة لأسباب سياسية".

وأوضحت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة في وقت سابق إنه تم منح 12 ترخيصا للصيد في المياه البريطانية، من بين 47 طلبا للصيادين.

وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم منح القوارب الأخرى التراخيص لأن القائمين عليها لم يبرزوا أدلة كافية على دخولها للصيد في المياه في الماضي.

الاتحاد الأوروبي بريطانيا اتفاق بريكست تصاريح الصيد فرنسا

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