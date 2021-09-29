هيئة أمريكية تحث "بشدة" الحوامل على الحصول على لقاح كورونا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، اليوم الأربعاء، نصيحة صحية عاجلة، توصي "بشدة" بتلقيح النساء الحوامل أو المرضعات ضد (كوفيد- 19).

وتكثف المراكز جهودها لإقناع هذه الفئات الضعيفة بفوائد التطعيم، تزامنا مع تواجد كم من المعلومات الخاطئة التي تساهم في انخفاض أعداد التطعيم بين النساء الحوامل أو المرضعات أو اللاتي يحاولن الحمل، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وتُظهر البيانات أن لقاحات فيروس كورونا لا تزيد من خطر الإجهاض أو التشوهات الخلقية، ولا لها أي آثار سلبية على الخصوبة. ولكن وفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تم تطعيم 31 بالمائة فقط من الحوامل ضد كوفيد-19 وتختلف معدلات التطعيم بشكل ملحوظ حسب العرق.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن 97 في المائة من الحوامل في المستشفى (إما بسبب المرض أو المخاض والولادة) المصابات بعدوى مؤكدة بفيروس كورونا لم يتم تلقيحهن.

وأبلغت الوكالة عن 22 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 بين الحوامل في أغسطس، وهي أعلى نسبة في شهر واحد.

وأوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الشهر الماضي رسميًا باللقاح للأشخاص الحوامل أو المرضعات، لكنها حاولت توضيح أن الفوائد لكل من الحوامل والجنين أو الرضيع تفوق المخاطر المعروفة أو المحتملة لعدم تلقيه.