النمسا: لن نعود للإغلاق ولن نفرض قيودًا على متلقي لقاح كورونا

النمسا - (أ ش أ)

أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس، اليوم الأربعاء، أنه لن يكون هناك إغلاق أو قيود جديدة أخرى على الأشخاص الذين تم تلقيحهم ضد فيروس "كورونا".

وقال كورتس - في تصريحات اليوم - : "يمكن القول إن الجائحة قد انتهت بالنسبة للذين تلقوا اللقاح"، مناشدًا أولئك الذين لم يتم تطعيمهم بعد، بأن يسارعوا إلى تلقى اللقاح.

وأشار كورتس إلى أنه بانتشار اللقاحات يمكن التغلب على هذه الأزمة والخروج من هذا الوقت الصعب بقوة جديدة، موضحًا أن تركيز الحكومة في المرحلة الراهنة على علاج الآثار الاقتصادية لأزمة الوباء والعمل على رفع كفاءة سوق العمل وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال الإعفاءات والتخفيضات الضريبية المختلفة.