Masrawy logo white

النمسا: لن نعود للإغلاق ولن نفرض قيودًا على متلقي لقاح كورونا

09:00 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
النمسا: لن نعود للإغلاق ولن نفرض قيودًا على متلقي لقاح كورونا

وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس

النمسا - (أ ش أ)

أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس، اليوم الأربعاء، أنه لن يكون هناك إغلاق أو قيود جديدة أخرى على الأشخاص الذين تم تلقيحهم ضد فيروس "كورونا".

وقال كورتس - في تصريحات اليوم - : "يمكن القول إن الجائحة قد انتهت بالنسبة للذين تلقوا اللقاح"، مناشدًا أولئك الذين لم يتم تطعيمهم بعد، بأن يسارعوا إلى تلقى اللقاح.

وأشار كورتس إلى أنه بانتشار اللقاحات يمكن التغلب على هذه الأزمة والخروج من هذا الوقت الصعب بقوة جديدة، موضحًا أن تركيز الحكومة في المرحلة الراهنة على علاج الآثار الاقتصادية لأزمة الوباء والعمل على رفع كفاءة سوق العمل وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال الإعفاءات والتخفيضات الضريبية المختلفة.

هذا المحتوى من

سباستيان كورتس النمسا لقاح كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

هيئة أمريكية تحث "بشدة" الحوامل على الحصول على لقاح كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
702

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

588

متعافون اليوم

302327

إجمالي الإصابات

17224

إجمالي الوفيات

255059

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -مباشر ليلة الأبطال.. يوفي 0 - 0 تشيلسي.. بايرن 2 - 0 دينامو.. بنفيكا 1 - 0 برشلونة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا