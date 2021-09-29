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اليمن يحذر من موجات نزوح جديدة بسبب استهداف الحوثيين للمدنيين

08:55 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
اليمن يحذر من موجات نزوح جديدة بسبب استهداف الحوثيين للمدنيين

وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإريان

اليمن - (أ ش أ)

حذر وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني، من موجات نزوح جديدة لآلاف الأسر وموجات نزوح ثانية وثالثة للأسر القاطنين في مخيمات النازحين بمديريات غرب محافظة شبوة وجنوب محافظة مأرب.

وأوضح معمر الارياني -في تصريح اليوم الأربعاء حسبما أفادت وكالة الانباء اليمنية (سبأ)- أن موجات النزوح في تلك المديريات جاءت على خلفية تصعيد مليشيا الحوثي واستهدافها الممنهج للمدنيين وقصفها العشوائي للمدن والقرى ومنازل المواطنين بمختلف انواع الأسلحة بما فيها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة‏.

وأشار الأرياني إلى أن عشرات الاسر اضطرت للنزوح من تلك المديريات باتجاه مدينة مأرب المكتظة بالسكان والتي تضم 2،231،000 نازح يشكلون 60٪ من اجمالي النازحين في مختلف المحافظات و7.5٪ من إجمالي سكان اليمن، بحثا عن ملاذ آمن، وتقديرات بموجات نزوح هي الأكبر منذ الانقلاب جراء استمرار التصعيد الحوثي وقصفه العشوائي للمناطق الآهلة بالسكان ومخيمات النزوح .

وطالب الأرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي ومنظمات حقوق الانسان بتحمل مسئولياتهم القانونية والانسانية، ومغادرة مربع الصمت ازاء الجرائم والانتهاكات اليومية التي ترتكبها مليشيا الحوثي، والذي تعتبره بمثابة ضوء اخضر لمزيد من التصعيد العسكري وقتل وتشريد اليمنيين.

هذا المحتوى من

Asha
اليمن النزوح معمر الإرياني الحرب اليمنية الحوثيون شبوة مأرب

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