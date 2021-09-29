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إغلاق مركز تجاري في لندن بسبب الابلاغ عن عبوة مشبوهة

08:45 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
إغلاق مركز تجاري في لندن بسبب الابلاغ عن عبوة مشبوهة

شرطة بريطانيا

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

تم إخلاء مركز "ويستفيلد" للتسوق اليوم الأربعاء حيث أصيب المتسوقون بالذعر بسبب الإبلاغ عن طرد مشبوه.

وتجمع مئات المتسوقين في الخارج بعد الإبلاغ عن الطرد في المركز التجاري في "وايت سيتي"، غرب لندن، حسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وقام رجال الشرطة بتفتيش المركز التجاري والكلاب البوليسية بتفتيش المنطقة قبل الساعة 11 صباحًا بقليل بتوقيت لندن.

وقال ناطق رسمي في الشرطة: "كان هناك عنصرًا مشبوهًا وتم فحصه وتبين أنه غير مشبوه."

واصطفت سيارات الطوارئ بما في ذلك سيارات الإسعاف في الشارع المحيط بالمركز التجاري قبل أن يتم إلغاء الانذار.

وكتب أحد الحضور بعد إنتهاء الانذار: "عبوة مشبوهة. بعد ساعة و 20 دقيقة من إجلاء المتسوقين تم إلغاء الأنذار".

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شرطة بريطانيا بريطانيا إغلاق مركز تجاري مركز ويستفيلد

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