اليونان وفرنسا تبرمان صفقة دفاعية بمليارات اليورو في إطار "شراكة استراتيجية"

فرنسا - (أ ش أ)

وقعت اليونان وفرنسا اتفاقية عسكرية بمليارات اليورو، وهي صفقة أشاد بها قادة البلدين باعتبارها خطوة أولى جريئة نحو تعميق التعاون العسكري في القارة.

وبعد أسبوعين فقط من إلغاء صفقة الغواصات مع أستراليا، أعلنت باريس عن اتفاق دفاعي تاريخي مع أثينا، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء.

ونقل تقرير الصحيفة البريطانية عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصفه الاتفاقية بأنها جزء من "شراكة استراتيجية" أعمق بين البلدين للدفاع عن المصالح المشتركة في البحر الأبيض المتوسط.

وقال ماكرون "عندما نتعرض للضغط. نُظهر أن لدينا أيضًا القوة والقدرة على الدفاع عن أنفسنا. ببساطة جعل أنفسنا محترمين"، مضيفا أن الاتفاق لم يكن مجرد علامة على الثقة في الإنتاج الفرنسي ولكنه "خطوة أولى جريئة نحو الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي".

وبموجب شروط الصفقة، التي ذكرت وسائل الإعلام اليونانية أنها تبلغ قيمتها 5 مليارات يورو، ستسلم فرنسا ثلاث فرقاطات من طراز "بيل هارا" إلى اليونان بحلول عام 2025.

وعلى الرغم من أن قيمة الصفقة بعيدة كل البعد عن عقد الغواصة البالغ قيمته 56 مليار يورو الذي وقعته فرنسا مع أستراليا، قبل أن تتراجع كانبرا عن الشراء، فإن الصفقة اليونانية تمثل دفعة كبيرة لماكرون، الذي دعا منذ فترة طويلة إلى أن تعزز أوروبا قدراتها الدفاعية الخاصة وألا تعتمد على الولايات المتحدة.