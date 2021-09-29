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أزمة الغاز.. انهيار 3 شركات طاقة جديدة في بريطانيا

07:50 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
أزمة الغاز.. انهيار 3 شركات طاقة جديدة في بريطانيا

الغاز الطبيعي ارشيفية

لندن - (د ب أ)

انضمت ثلاث شركات لتوريد الطاقة إلى قائمة الشركات التي توقفت عن العمل في بريطانيا بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي ليصل إجمالي عدد شركات الطاقة التي أفلست في بريطانيا بسبب أزمة الطاقة خلال شهرين إلى 10 شركات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن جهاز تنظيم قطاع الطاقة في بريطانيا سينقل 233 ألف عميل لدى الشركات الثلاث وهي إيجلو إنيرجي سبلاي ليتمد وإينستروجا وسيمبيو إنيرجي التي انهارت إلى شركات أخرى.

وقالت شركة إيجلو إنه مع "أسعار الغاز المرتفعة بصورة لا تصدق" أصبحت سوق تجزئة الطاقة غير صالحة لاستمرار عمل الشركة.

يذكر أن حوالي 7ر1 مليون مستهلك في بريطانيا اضطروا إلى الانتقال لشركات طاقة أخرى بسبب إفلاس شركاتهم الأصلية منذ بداية أغسطس الماضي مع ارتفاع أسعار الغاز والطاقة.

في الوقت نفسه حذر وزير قطاع الأعمال البريطاني كواسي كوارتينج وجهاز تنظيم قطاع الطاقة "أوفجيم" من احتمال انهيار المزيد من شركات الطاقة في البلاد بسبب الأزمة.

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