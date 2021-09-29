الرئيس العراقي يشيد بالموقف الوطني للمرجعية الشيعية بشأن الانتخابات

بغداد - (د ب أ)

أشاد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأربعاء ببيان المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني بشأن الانتخابات العامة البرلمانية التي ستجري في العاشر من الشهر المقبل.

وقال الرئيس العراقي في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إن التوجيهات الصادرة من المرجع الأعلى علي السيستاني حول الانتخابات، هو موقف وطني حريص يأتي في ظرف دقيق لحماية الوطن و الانتصار للمواطن".

وأضاف كما تشكل هذه التوجيهات" ضمان الإرادة الحرة للعراقيين والمشاركة الواسعة من أجل إصلاح مكامن الخلل في منظومة الحكم والانطلاق نحو الإصلاح المنشود".