الجزائر تستدعي السفير الفرنسي لديها للاحتجاج على قرار تقليص عدد التأشيرات لمواطنيها

وكالات

استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، الأربعاء السفير الفرنسي لديها للاحتجاج على قرار بلاده تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، حسبما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية.

‏وكان المغرب اعتبرت أمس الثلاثاء القرار الفرنسي غير مبرر وفق وزير خارجيته ناصر بوريطة وأكد متابعة الأمر مع الفرنسيين.

وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريال أتال أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع، أن بلاده قررت تشديد شروط منح تأشيرات الدخول إلى مواطني المغرب والجزائر وتونس، وذلك لرفض هذه الدول إصدار تصاريح قنصلية لاستعادة مواطنيها الذين يوجدون في فرنسا بشكل غير قانوني.