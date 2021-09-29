Masrawy logo white

محكمة أوروبية تدعم البوليساريو في الخلاف حول اتفاق تجارة الصحراء الغربية

06:14 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
محكمة أوروبية تدعم البوليساريو في الخلاف حول اتفاق تجارة الصحراء الغربية

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ)

قضت محكمة أوروبية اليوم الأربعاء بأنه يتعين على الاتحاد الأوروبي إعادة صياغة الاتفاقات مع المغرب؛ لأنها لا تتضمن موافقة شعب الصحراء الغربية.

ويعتبر القرار هو الأحدث ضمن سلسلة من الشكاوى القانونية التي تقدمت بها جبهة البوليساريو، وهي حركة استقلال تحارب السيطرة المغربية على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وبدأ الصراع بعد أن خرجت إسبانيا كقوة استعمارية من منطقة شمال إفريقيا عام 1975.

وقضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ببطلان اتفاقيتين تتعلقان بالتجارة الزراعية والثروة السمكية مع المغرب. وكان الهدف من هذه الاتفاقيات هو دمج البضائع من الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية في الصفقات القائمة.

وأيدت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها شكوى البوليساريو، دافعة بأنها "تتمتع باعتراف دولي بصفتها ممثلا لشعب الصحراء الغربية".

ورحبت منظمة مراقبة لموارد الصحراء الغربية، وهي مجموعة مناصرة للبوليساريو، بالحكم ووصفته بأنه "انتصار للعدالة ولشعب الصحراء الغربية".

وعلى الرغم من ذلك فقد قضت المحكمة بأنه يمكن الإبقاء على تأثير الاتفاقيات خلال "فترة معينة"، حتى يتمكن الاتحاد الأوروبي من الوفاء بإلتزاماته الدولية.

وقد يؤثر الحكم على علاقات بروكسل المتوترة بالفعل مع المغرب، حيث فتحت الرباط مؤخرًا حدودها فعليًا إلى منطقة سبتة الإسبانية أمام المهاجرين من إفريقيا، مما أدى إلى نزوح جماعي.

ويمكن الطعن في الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي بروكسل محكمة العدل الأوروبية المغرب

الخبر التالى:

الجزائر تستدعي السفير الفرنسي لديها للاحتجاج على قرار تقليص عدد التأشيرات لمواطنيها

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
702

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

588

متعافون اليوم

302327

إجمالي الإصابات

17224

إجمالي الوفيات

255059

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - مصادر بالأزهر تكشف تفاصيل الحالة الصحية للإمام أحمد الطيب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا