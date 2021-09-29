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مبعوث أمريكي: نواصل المسار الدبلوماسي مع كوريا الشمالية رغم تجاربها الصاروخية

05:56 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
مبعوث أمريكي: نواصل المسار الدبلوماسي مع كوريا الشمالية رغم تجاربها الصاروخية

سونج كيم المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية

كوريا الجنوبية - (أ ش أ)

قال المبعوث النووي الأمريكي الخاص بشؤون كوريا الشمالية سبونج كيم، اليوم الأربعاء، إن امريكا لم يتأثر عزمها لمواصلة المسار الدبلوماسي مع كوريا الشمالية من أجل إخلاء شبة الجزيرة الكورية من الاسلحة النووية.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية أن كيم قد صرح بذلك في حدث صحفي، بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ أسرع من الصوت في البحر الشرقي، مشددا على أن إطلاق الصواريخ يمثل انتهاكا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، وواصفا إياها بالتهديد، كما أضاف أن أمريكا تنتظر رد رئيس كوريا الشمالية كيم يونج أون، واقترحت إجراء الحوار حول مجموعة واسعة من الموضوعات.

الجدير بالذكر أن يجري المبعوث النووي الأمريكي محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي "نوه كيو-دوك" لمناقشة قضايا كوريا الشمالية في جاكرتا غدا الخميس.

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