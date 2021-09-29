روسيا تهدد بحجب "يوتيوب" بعد حذف قناتين للنسخة الألمانية من شبكة "آر تي"

موسكو - (د ب أ)

هددت موسكو اليوم الأربعاء بحجب موقع يوتيوب، بعدما حذف قناتين تابعتين للخدمة الناطقة بالألمانية بشبكة "آر تي" الحكومية الروسية الإخبارية.

وأعلنت الهيئة الفيدرالية للإشراف على الاتصالات والإعلام "روسكومنادزور"، وفقا لوكالة أنباء "إنترفاكس"، أنه يمكن حظر موقع يوتيوب جزئيا أو كليا.

وأضافت أن روسكومنادزور كتبت لشركة جوجل، المالكة لموقع يوتيوب، للمطالبة برفع جميع القيود "في أقرب وقت ممكن". وقالت إنه في حال لم تقم جوجل بالتحرك، فإن الشركة الأمريكية ستتلقى تحذيرا رسميا.

وقالت روسكومنادزور إن جوجل انتهكت "المبادئ الأساسية للتوزيع المجاني للمعلومات والوصول إليها دون عوائق"، مشيرة إلى أن ذلك بمثابة "فرض رقابة على الإعلام الروسي".

وحذف يوتيوب أمس قناتين ألمانيتين لآر تي، وقال إنهما ينتهكان سياسة الموقع.

وأوضح موقع يوتيوب أن سبب الحظر هو أنه تم لفت نظر آر تي الألمانية مؤخرا إلى أن القناة الرسمية انتهكت سياسة المعلومات المضللة فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا. وبعد ذلك، لم يعد مسموحا لها بتحميل مقاطع الفيديو على قناتها على يوتيوب لمدة معينة.

ونفت الحكومة الألمانية أي علاقة لها بقرار حجب القنوات الناطقة بالألمانية التابعة للقناة الحكومية الروسية "آر تي" على موقع "يوتيوب".

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي ببرلين: "هذا ليس قرارا للحكومة الألمانية. نظرا لوجود روايات مختلفة على القنوات الروسية في الوقت الحالي، أود أن اقول بوضوح شديد: هذا قرار من يوتيوب"، مؤكدا أنه لا علاقة للحكومة الألمانية أو ممثليها بالقرار. واتهم من يقولون إن ألمانيا متورطة في الترويج لنظريات مؤامرة.

وذكر زايبرت أن هذا ليس إجراء من شأن سلطات الدولة في ألمانيا اتخاذه، موضحا أن الحكومة علمت بشأن القرار الذي اتخذته "يوتيوب".

كما أكد المتحدث أن حرية الصحافة تمثل قيمة كبيرة للحكومة الألمانية، وقال: "نحن ندافع عنها في الداخل والخارج"، مضيفا أن أي شخص يدعو أو يتحدث عن ضربات مضادة ضد وسائل إعلام ألمانية عاملة في روسيا "لا يُظهر، في رأينا، علاقة جيدة مع حرية الصحافة".

وواجهت "آي تي" اتهاما في الماضي بأنها أداة دعاية للكرملين، حيث اتهمها منتقدون في الغرب بنشر نظريات المؤامرة والأخبار الكاذبة عبر قنواتها الناطقة باللغات الأجنبية.

وتقدم "آر تي" الألمانية تقارير عبر الإنترنت باللغة الألمانية، يتم نشرها بعد ذلك عبر مواقع فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب حتى أمس الثلاثاء.