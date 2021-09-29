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تحذيرات للسكان بعد سلسلة انفجارات غاز في روسيا

05:48 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
تحذيرات للسكان بعد سلسلة انفجارات غاز في روسيا

انفجارات الغاز

موسكو - (د ب أ)

دفعت سلسلة من انفجارات الغاز في العقارات السكنية في روسيا إلى إصدار السلطات تحذير عام بشأن الحادث اليوم الأربعاء.

وأشارت وزارة الدفاع المدني اليوم الأربعاء إلى وقوع 11 حادثة مشابهة بالإضافة لعشر حالات وفاة ذات صلة في الستة أسابيع الأخيرة.

تصبح الحرائق وانفجارات الغاز أكثر شيوعًا بدءا من الخريف فيما تتراجع درجات الحرارة ويسعى الأشخاص لتدفئة منازلهم. ولكن العام الجاري ارتفع عدد الحرائق وانفجارات الغاز بواقع 30% بينما ارتفع عدد وفيات تلك الحوادث بواقع 20%.

وتكمن المشكلة في أن مواقد التدفئة تكون بطيئة في البداية بعد أشهر من عدم استخدامها، وبالتالي يميل الناس إلى تشغيل الأفران أو العيون العلوية للمواقد ما يزيد خطر الانفجارات.

ووقعت مثل تلك الحادثة في مدينة نجونسك بالقرب من موسكو قبل ثلاثة أسابيع، ما تسبب في وفاة سبعة أشخاص وإصابة 22 .

انفجارات الغاز موسكو روسيا درجات الحرارة

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