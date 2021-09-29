مسؤول روسي يبحث في السعودية توسيع نطاق التعاون العسكري

الرياض - (د ب أ)

ناقش قائد أكاديمية الأركان العامة الروسي الفريق الأول الركن زارود نتيسكي فلاديمير، مع عدد من المسؤولين العسكريين السعوديين خلال زيارته اليوم الأربعاء لكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة توسيع التعاون العسكري بين الرياض وموسكو.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المسؤول العسكري الروسي "بحث مع نظرائه السعوديين آفاق التعاون بين الجانبين في ضوء نتائج زيارة نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى موسكو مؤخرا".

ولاحظ مراقبون أن زيارةالمسؤول الروسي للرياض جاءت بعد زيارة لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى "نيوم" ولقائه ولي العهد السعودي الاثنين الماضي، في ظل تجاهل الإعلام الرسمي أنباء الزيارة ومحادثاته مع المسؤولين السعوديين.

ووقعت روسيا والسعودية في 23 أغسطس الماضي اتفاقية حول التعاون العسكري أثناء زيارة نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان لمنتدى "الجيش 2021" العسكري التقني في روسيا.

وتعد روسيا الدولة الثانية عالميًا من بين الدول الخمس الأعلى في صادرات الأسلحة ما بين 2016-2020 بعد الولايات المتحدة الأمريكية تلاها فرنسا وألمانيا والصين، فيما احتلت السعودية المرتبة الأولى للدول الأعلى استيرادًا للأسلحة في العالم تليها الهند ومصر وأستراليا والصين.