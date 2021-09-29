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طالبان تشن حملة لتعقب مقاتلي داعش في أفغانستان

03:53 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
طالبان تشن حملة لتعقب مقاتلي داعش في أفغانستان

حركة طالبان

كابول - (د ب أ):

قال متحدث باسم حكومة طالبان اليوم الأربعاء إنه تم تكليف القوات الخاصة التابعة للحركة بمهمة تعقب مقاتلي داعش في أفغانستان.

وقال بلال كريمي المتحدث باسم طالبان إن قوات الحركة قتلت بالفعل وألقت القبض على عدد من عناصر داعش.

وأضاف أنه لا توجد معاقل فعلية لداعش في أفغانستان، إلا أن مقاتلي طالبان سيعملون على القضاء تماما على وجودهم "غير المرئي".

ولم تكشف طالبان عن مناطق عملياتها، إلا أن محطات محلية أفادت بأنها بدأت في شن حملة على عناصر داعش في العاصمة كابول وفي ولاية ننجرهار شرقي البلاد.

في غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء "بختار" الحكومية أن مسؤولا محليا في طالبان وعنصرين آخرين أصيبوا بجروح جراء انفجار وقع بولاية كونار شرقي البلاد اليوم.

ونقلت الوكالة عن متحدث محلي باسم طالبان أن قنبلة كانت مزروعة على جانب طريق انفجرت مستهدفة مدير المناجم والبترول الذي عينته طالبان مؤخرا في أسد آباد عاصمة الولاية.

وأفاد التقرير بأن أحد العنصرين المصابين في حالة حرجة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم اليوم.

وأعلن مسلحو داعش خلال الأسابيع القليلة الماضية المسؤولية عن سلسلة من الهجمات التي استهدفت طالبان في مناطق بشرق البلاد، وخاصة ننجرهار.

وتجدر الإشارة إلى أن مسلحي داعش موجودون منذ فترة طويلة في الولاية ويقاتلون طالبان هناك.

وسبق أن اتهمت طالبان حكومة الرئيس السابق أشرف غني بدعم عناصر داعش لمحاربة طالبان.

طالبان فغانستان ابول اعش لال كريمي لمتحدث باسم طالبان سد آباد

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