أول رئيسة وزراء بالوطن العربي.. من هي نجلاء بودن المكلفة بتشكيل حكومة تونس؟

كتبت – إيمان محمود

في خطوة تاريخية، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، تكليف نجلاء بودن، بتشكيل حكومة جديدة، لتصبح أول امرأة في تونس والعالم العربي تتولى هذا المنصب.

وقال بيان للرئاسة التونسية إن الرئيس سعيد طلب أن يتم تكوين الحكومة في أقرب الآجال، "خلال ساعات أو أيام"، بحسب تصريحاته أثناء التكليف.

ووصف الرئيس سعيد التكليف بـ"اللحظة التاريخية"، مضيفا "أول مرة امرأة تتولى رئاسة حكومة هذا شرف لتونس وتكريم للمرأة التونسية".

وقال سعيد إن بودن ستتولى المنصب حتى نهاية التدابير الاستثنائية المعلنة منذ 25 يوليو الماضي دون أن يحدد سقفا زمنيا لذلك. وأضاف: "سنعمل معا بإرادة ثابتة للقضاء على الفساد والفوضى التي عمت الدولة في عديد المؤسسات".

وستكون الحكومة الجديدة مسؤولة أمام الرئيس الذي وضع نظاما مؤقتا للسلطات عبر أمر رئاسي، تمهيدا لوضع إصلاحات سياسية ستشمل تعديل الدستور ونظام الحكم والقانون الانتخابي.

وستواجه رئيسة الحكومة أولويات عاجلة لإنعاش الاقتصاد المتعثر ومكافحة الفساد بجانب إصلاحات واسعة في الإدارة والاقتصاد وفي الخدمات مثل الصحة والتعليم.

فمَن هي نجلاء بودن؟

- ولدت نجلاء بودن رمضان في 1958، أي تبلغ من العمر 63 عامًا.

- نشأت في ولاية القيروان، أول المدن الإسلامية في المغرب العربي.

- حصلت على شهادة الدكتوراه في الجيولوجيا عام 1987 من المدرسة الوطنية العليا للمناجم في باريس.

- تعمل أستاذة تعليم عال –في تخصص علوم الجيولوجيا- في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.

- تمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة في وزارة التعليم العالي سنة 2011.

- كما شغلت منصب رئيسة وحدة إنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي.

- تولت مهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن عام 2015.

- تشغل حاليا منصبا في خطة تنفيذ برامج البنك الدولي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- في عام 2016 حصلت على الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم.