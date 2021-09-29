الجزائر تدشن أول إنتاج للقاح ضد كورونا محلي الصنع

الجزائر - أ ش أ

افتتح رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن، اليوم، خط إنتاج أول لقاح مضاد لكورونا محلي بأيد جزائرية بولاية قسنطينة (شرقي الجزائر).

وأوضح رئيس الوزراء الجزائري، في تصريحات على هامش تفقده مصنع إنتاج لقاح كورونا، أن هذا الافتتاح يعد أول إنجاز صناعي في الجزائر الجديدة، مضيفا أن بلاده ستمضي قدما في إنجازات أخرى في العديد من المجالات.

وأعرب رئيس الوزراء الجزائري عن ثقته في "القطاعات والكفاءات التي تزخر بها الجزائر، لتحقيق استقلال اقتصادي بعيدا عن التبعية".

وأشار إلى أن إنتاج اللقاح تطلب مجهودات كبرى من قبل كافة الكوادر الجزائرية الوطنية وكذلك الإمكانات التي وضعتها الدولة الجزائرية من أجل الوصول إلى هذا الإنجاز.