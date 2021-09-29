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قيس سعيد يعيّن نجلاء بودن أول رئيسة لحكومة تونسية

12:57 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
قيس سعيد يعيّن نجلاء بودن أول رئيسة لحكومة تونسية

الرئيس التونسي قيس سعيد

(وكالات)

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة الجديدة، على أن يتم ذلك في أقرب وقت، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

ونجلاء بودن رمضان من مواليد 1958 أصيلة ولاية القيروان، وهي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، مختصّة في علوم الجيولوجيا، تشغل حاليا خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011.

كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.

وبهذا القرار أصبحت نجلاء بودن رمضان أوّل امرأة تتولّى منصب رئيسة حكومة في تاريخ تونس.

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