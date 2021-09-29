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الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط في السعودية بطائرة مفخخة

08:33 ص الأربعاء 29 سبتمبر 2021
الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط في السعودية بطائرة مفخخة

أرشيفية

أبوظبي - أ ش أ:

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي استهداف المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط في السعودية بطائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي -في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.​

هذا المحتوى من

Asha
الإمارات ميليشيات الحوثي السعودية طائرة بدون طيار خميس مشيط

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