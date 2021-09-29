وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية تؤكد إطلاق صاروخ أسرع من الصوت

بيونج يانج - أ ش أ:

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية أجرت تجربة على إطلاق صاروخ أسرع من الصوت تم تطويره حديثا، أمس الثلاثاء، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق خطتها الخمسية لتطوير الأسلحة.

وأشار تقرير الوكالة إلى أنه "تم التأكد من استقرار المحرك وكذلك أمبولة وقود الصاروخ التي تم إدخالها للمرة الأولى"، ولم يرد في التقرير ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد شاهد اختبار إطلاق الصاروخ من عدمه.

وقالت الوكالة إن تطوير صاروخ هواسونج -8 الذي تفوق سرعته سرعة الصوت "تم وفقا لعملية تطوير متسلسلة وعلمية وموثوقة"، مضيفة أن "نتائج الاختبارات أثبتت أن جميع المواصفات الفنية تفي بمتطلبات التصميم".

وجاء تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية، بعد يوم من إعلان الحكومة اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي في ثاني إطلاق من نوعه خلال أسبوعين، ويُعتقد أن المقذوف قد سقط في المياه الواقعة خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في بحر اليابان.​