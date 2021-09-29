Masrawy logo white

بدء التصويت بالحزب الحاكم في اليابان لاختيار خليفة رئيس الوزراء مع جولة إعادة محتملة

08:13 ص الأربعاء 29 سبتمبر 2021
بدء التصويت بالحزب الحاكم في اليابان لاختيار خليفة رئيس الوزراء مع جولة إعادة محتملة

رئيس الوزراء المنتهية ولايته يوشيهيدي سوجا

طوكيو - أ ش أ:

بدأ الحزب الحاكم في اليابان التصويت، اليوم الأربعاء، لاختيار خليفة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يوشيهيدي سوجا، مع جولة إعادة محتملة بين كبار المتنافسين، وزير التطعيم تارو كونو ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا، وفقا لإحصاء مبكر لأصوات الأعضاء.

وقال كونو، للصحفيين قبل التصويت: "لقد فعلت ما ينبغي علي فعله. سأنتظر الآن فقط الحكم".
بينما قال كيشيدا على حدة: "إنني مقتنع بفوزي"، حسبما أوردت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

ومن المتوقع أن يصبح رئيس الحزب الجديد رئيس الوزراء المقبل لليابان، إذ يتمتع الحزب الليبرالي الديمقراطي بأغلبية في مجلس النواب القوي بالبرلمان، لكن التنافس أوجد حالة من عدم اليقين السياسي في اليابان مع أربعة مرشحين.

ويترشح على المنصب الأعلى: كونو (58 عاما)، وهو وزير الدفاع والخارجية السابق الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، وكيشيدا، ووزيرة الداخلية السابقة ساناي تاكايشي (60 عاما) من المحافظين المتطرفين، وسيكو نودا (61 عاما)، من الجناح الليبرالي المتضائل في الحزب.​

هذا المحتوى من

الحزب الحاكم اليابان رئيس الوزراء عملية التصويت

الخبر التالى:

اليابان: تراجع عدد الحالات الحرجة المصابة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
702

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

588

متعافون اليوم

302327

إجمالي الإصابات

17224

إجمالي الوفيات

255059

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا