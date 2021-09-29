232 مليونًا و764 ألفًا و834 حالة إجمالي إصابات كورونا بالعالم
واشنطن - أ ش أ:
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 232 مليونا و764 ألفا و834 حالة.
وأفادت الجامعة -حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و765 ألفا و120 حالة.
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