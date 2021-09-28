مسؤول فرنسي: سفيرنا سيعود إلى أستراليا ولم يتم تحديد الموعد

باريس - (د ب ا)

صرح مسؤول بقصر الأليزية أن السفير الفرنسي لدى أستراليا سوف يعود إلى كانبيرا في موعد لم يتم تحديده بعد.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد استدعى السفير جان بيير ثيبولت قبل حوالي أسبوعين، في إيماءة نادرة بين الحلفاء تهدف إلى إظهار الغضب الفرنسي من استبعاد باريس من تحالف دفاعي تم تشكيله سرا بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول، الذى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، وفقا للبروتوكول، أن فرنسا ستسعى إلى إقامة شراكات جديدة مع دول أخرى في المحيط الهادئ،مشيرا إلى الهند وتايلاند وإندونيسيا وفيتنام وسنغافورة.

وأضاف المسؤول أيضا أن الاتفاقية الموقعة اليوم الثلاثاء بين اليونان وفرنسا لا تهدف إلى إرسال إشارة إلى تركيا،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.