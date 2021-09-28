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جونسون: هناك تحسن في وضع إمدادات الوقود بالبلاد

10:32 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
جونسون: هناك تحسن في وضع إمدادات الوقود بالبلاد

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن أزمة المحروقات في محطات الوقود بدأت تستقر وحث المواطنين على القيام بأعمالهم "كالمعتاد ".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن جونسون قوله في مقابلة تلفزيونية "بدأنا الآن نرى الوضع يتحسن. نسمع من الصناعة أن الإمدادات تعود إلى محطات الخدمة بالطريقة العادية وأود أن أحث الجميع حقًا على القيام بأعمالهم كالمعتاد وتزويد السيارة بالوقود بالطريقة العادية عندما تحتاج حقًا ".

وتابع جونسون "ما نريد القيام به هو التأكد من أن لدينا جميع الاستعدادات اللازمة للمضي قدمًا حتى عيد الميلاد وما بعده، ليس فقط في تزويد محطات الوقود، ولكن في جميع أجزاء سلسلة التوريد الخاصة بنا"

وأشار إلى أن حالات مماثلة لنقص الوقود "تؤثر على الدول في مختلف أنحاء العالم".

بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني لندن الوقود

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