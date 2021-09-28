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رئيس وأعضاء مجلس السيادة السوداني ينعون شهداء المخابرات العامة

09:31 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
رئيس وأعضاء مجلس السيادة السوداني ينعون شهداء المخابرات العامة

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

السودان - (أ ش أ)

نعى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وأعضاء المجلس، "شهداء" جهاز المخابرات العامة، الذين "استشهدوا" اليوم الثلاثاء وهم يؤدون واجبهم في حماية السودان من الأنشطة الإرهابية ومن المتربصين بأمنها واستقرارها.

وأكد مجلس السيادة السوداني التزام الدولة بالمضي قدما في التصدي لأي أنشطة تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد.

كان جهاز المخابرات العامة السوداني قد أعلن "استشهاد" ضابطين وثلاثة ضباط صف وإصابة ضابط بجروح، خلال مداهمة خلية إرهابية تتبع تنظيم "داعش" في أحد الأحياء جنوبي الخرطوم، فيما تم توقيف ١١ إرهابيا من جنسيات مختلفة، ولاذ أربعة إرهابيين أجانب بالفرار.

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عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة السوداني السودان شهداء المخابرات العامة

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